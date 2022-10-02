В Чехии собрались ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

В Чехии хотят ввести налог до 60 процентов на сверхприбыль энергетических компаний

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что правительство собралось ввести налог до 60 процентов на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News.

Власти Чешской республики хотят увеличить налог от 40 до 60 процентов на сверхприбыль компаний-энергопроизводителей, доходы которых выросли из-за кризиса. Точный размер налога планируют определить на будущем заседании кабинета министров. Согласно расчетам, новая мера позволит получить государству до 100 миллиардов крон. Эти средства правительство обещает выделить в качестве помощи домохозяйствам, малому и среднему кризису, пострадавшим на фоне энергетического кризиса.

Ранее специалист в области энергетики, нефти и газа Владимир Штепан заявил, что чешскую промышленность ждет крах из-за решений правительства, которые касаются только компаний с операционными убытками.