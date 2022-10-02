Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами

Украинские военные за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территориям в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Они стреляли по направлениям Красногоровка — город Донецк (Петровский район) и Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район).

Кроме того, украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 122 миллиметра, девять снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.