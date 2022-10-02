ВСУ обстреляли два района Донецка

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка девятью снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу, 1 октября, обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) в Telegram-канале.

Так, украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка в 22.45 и пять снарядов по Куйбышевскому району города в 22:47.

Ранее серия взрывов прозвучала в Херсоне. По предварительным данным, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Также российская ПВО вновь сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, в воздухе произошли два взрыва.

Кроме того, в субботу, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара, известно о 13 взрывах. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось, пострадавших нет.