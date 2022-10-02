Риелтор оценила архитектуру замка Пугачевой и Галкина

Риелтор Правоторина назвала замок Пугачевой в Грязи домом «на любителя»

Риелторы оценили архитектуру замка певицы Аллы Пугачевой и ее супруга шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов) в подмосковной деревне Грязь и усомнились, что кто-то захочет его купить. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на риелтора Алину Правоторину пишет издание KP.RU.

По словам риелтора, архитектура дома, скорее, подходит людям за 70 лет. Специалист оценила замок как «дом на любителя». Что касается фанатов звездной пары, то они, по словам риелтора, вряд ли имеют деньги, чтобы приобрести такой дом. «Не знаю, найдется ли человек на планете Земля, который захочет в нем жить», — отметила риелтор.

Сам по себе участок в деревне Грязь, по мнению риелтора, не имеет большой ценности, так как местность достаточно неухоженная. При этом многие выбирают это место для строительства особняков в тихом месте Подмосковья. Жилье в деревне значительно дешевле, чем на Рублевке.

На продажу в деревне выставлено свыше 18 коттеджей и особняков, также продаются обычные деревенские дома. Цена недвижимости варьируется от 10 до 140 миллионов рублей.

2 октября сообщалось, что продюсер Яна Рудковская сочла заниженной стоимость принадлежащего певице Алле Пугачевой замка в деревне Грязь, который ранее был выставлен на продажу. По словам продюсера, стоимость особняка в действительности значительно превышает запрошенную сумму в 1 миллиард рублей.