Список обучавшихся в Германии бойцов ВСУ после боя оказался в руках российских военных

К российским военным попали списки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших военную подготовку на территории Германии. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, документы попали в руки россиян после разгрома в ходе боя группировки ВСУ на границе Херсонской и Николаевской областей. В списках числятся свыше 50 украинских военных. Также на поле боя были обнаружены брошенные украинцами средства связи и смартфоны с фотографиями бойцов ВСУ.

1 октября сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня ВСУ.

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.