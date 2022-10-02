Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Факел
Сегодня
14:00 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
Сегодня
16:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Спорт

Шведских хоккеистов призвали отказаться от поездок в Россию

В Министерстве иностранных дел Швеции призвали хоккеистов отказаться от поездок в Россию

Фото: Gerhard Crous / Unsplash

В Министерстве иностранных дел Швеции призвали хоккеистов отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщает Expressen.

«Решение о рекомендациях основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — приводит источник заявление министерства. При этом отмечается, что организация не дает указаний покинуть страну тем хоккеистам, которые уже в ней играют.

28 сентября посольство США призвало американцев с двойным гражданством срочно покинуть Россию. С подобным заявлением выступил и МИД Канады. В министерстве добавили, что спортсмены, которые останутся на территории РФ, должны будут объяснить свое решение.

В феврале Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали покидать клубы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ДНР и ЛНР вошли в состав России с русским языком в качестве государственного
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 снарядов HIMARS
В Минобороны заявили о сорванном наступлении ВСУ на николаевском направлении
Власти Херсонской области заявили о подавлении попыток наступления ВСУ
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана
Глава ФИФА высказался о трагедии на футбольном стадионе в Индонезии
Израиль заявил о подготовке к прибытию новых репатриантов из России и Украины
Стало известно о давлении США на Евросоюз ради большей поддержки Украины
Рудковская рассказала о заниженной стоимости замка Пугачевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.