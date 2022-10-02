Шведских хоккеистов призвали отказаться от поездок в Россию

В Министерстве иностранных дел Швеции призвали хоккеистов отказаться от поездок в Россию

В Министерстве иностранных дел Швеции призвали хоккеистов отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщает Expressen.

«Решение о рекомендациях основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — приводит источник заявление министерства. При этом отмечается, что организация не дает указаний покинуть страну тем хоккеистам, которые уже в ней играют.

28 сентября посольство США призвало американцев с двойным гражданством срочно покинуть Россию. С подобным заявлением выступил и МИД Канады. В министерстве добавили, что спортсмены, которые останутся на территории РФ, должны будут объяснить свое решение.

В феврале Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали покидать клубы.