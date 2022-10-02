Политолог допустил удар США по газопроводам в Турцию и Китай

Политолог Петровский допустил, что США могут ударить по газопроводам в Турцию и Китай

Политолог Дмитрий Петровский допустил, что США могут ударить по газопроводам, которые идут в Турцию и Китай из России. Об этом он заявил «Журналистской правде».

«По большому счету, у них остались удары по нашим газопроводам, которые идут в Турцию и Китай, но все это ударит по ним же. Удар по газопроводам, идущим в Китай, приведет к тому, что Китай станет одним из участников событий. Уже не просто сочувствующим нам, а активно помогающим, в Турции то же самое», — считает эксперт.

Он добавил, что это приведет к полной дестабилизации региона. По мнению Петровского, у США не осталось серьезных шансов повлиять на ситуацию, кроме как блефовать в надежде вызвать эмоциональную реакцию и ошибки российских властей.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что поврежденные трубопроводы технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. По его словам, Москва намерена разобраться, кто виноват в саботаже. Он добавил, что предварительно в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

