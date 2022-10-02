В Минфине поддержали идею регулирования игровых валют

«Известия»: замглавы Минфина России Моисеев поддержал идею регулирования игровых валют

В Минфине и Росфинмониторинге поддержали идею регулирования игровых валют. Это необходимо, чтобы не допускать их использования в качестве средства расчетов за пределами видеоигр, а также для отмывания денег и спонсирования терроризма. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Как объяснили в пресс-службе Росфинмониторинга, игровые валюты можно использовать только для приобретения услуг и предметов в рамках конкретной игры. Однако отдельные игровые сервисы предлагают клиентам конвертировать игровые средства в фиатные деньги либо продавать внутриигровые предметы за реальные валюты. Поэтому, считают в ведомстве, подходы к регулированию оборота конвертируемых игровых валют и виртуальных активов должны быть идентичны.

В то же время в Центробанке увидели серьезные риски для финансовой системы России в использовании игровых валют. В регуляторе напомнили, что по закону официальной денежной единицей России является рубль, поэтому введение других денежных единиц или выпуск денежных суррогатов запрещен. Там добавили, что потенциальное использование денежных суррогатов в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков сообщил, что международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или другом.В ЦБ подтвердили, что вопрос трансграничных сделок с цифровыми активами прорабатывается.

Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили подходы к регулированию рынка криптовалют и собираются разрешить их использование в ближайшее время. Мера коснется расчетов за пределами страны.