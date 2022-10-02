В США назвали возможных виновников инцидентов на «Северных потоках»

Полковник Макгрегор заявил, что США или Британия могли атаковать «Северные потоки»

Полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom назвал возможных виновников инцидентов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, атаку могли совершить США или Великобритания.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — заявил Макгрегор.

Как объяснил полковник, для повреждения необычайно прочных труб газопровода необходимо было использовать сотни килограммов тротила. Макгрегор также указал на абсурдность обвинений в адрес России. Он напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение «Северных потоков» также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении российского газа, обратил он внимание.

26 сентября Дания и Швеция в письме ООН заявили о повреждениях на трех участках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.