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Назван способ получить всю накопленную пенсию разом

Доцент РУДН Сорокина заявила о праве получить накопленную пенсию разом через ПФР или НПФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина напомнила, что существует два вида пенсии — страховая и накопительная. Разница между этими видами выплат в возрасте, с которого их начинают начислять, рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Сорокина объяснила, что данные о суммах накоплений можно узнать в бухгалтерии у работодателя, а также в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде или в МФЦ. Она также назвала способ получить всю накопленную пенсию разом и заявила о праве россиян потребовать ее через ПФР или НПФ.

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«Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок "Пенсии" и выберете вторую услугу "Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений"», — подчеркнула экономист.

Специалист добавила, что работодатель может обращаться в ПФР для выплаты накопительной пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях и давших письменное согласие. Ключевым фактором формирования накопительной пенсии является то обстоятельство, что работник обладает официальным заработком, на основании которого его начальство начисляло средства.

Ранее стало известно, что доходы россиян увеличатся. По данным «Известий», они вырастут более чем на 1,5 триллиона рублей на фоне введения новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми, индексации пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10 процентов.

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Марина Совина
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