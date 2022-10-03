«Известия»: доходы россиян увеличатся более чем на 1,5 триллиона рублей

Доходы россиян увеличатся более чем на 1,5 триллиона рублей на фоне введения новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми, а также индексации пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10 процентов. Об этом пишут «Известия».

Издание указывает, что индексацию пенсий прожиточного минимума проводят ежегодно 1 января, но в нынешнем году из-за высокой инфляции ее провели в два этапа. В результате последнего увеличение страховой пенсии в июне ее размер в среднем вырос до 19,3 тысячи рублей.

Кроме того, на реализацию социальных поручений президента в следующем году выделят 2,1 триллиона рублей. Это на 110 миллиардов рублей больше, чем в 2022-м. В 2024-м и 2025-м на соцвыплаты планируется направить по 2,3 триллиона рублей.

Больше всего средств направят на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным.

Ранее россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной. Доцент ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что надбавки полагаются Героям России, чемпионам Олимпийских игр и ряду других категорий граждан.