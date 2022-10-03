Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ

Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклинились в глубину обороны российских военных в районе населенных пунктов Золотая Балка и Александровка. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — заверили в ведомстве.

Отмечается, что потери украинских сил в этом районе составили порядка 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Показ Balenciaga на поле из грязи вместо подиума стал мемом у россиян
В России высказались о мирном договоре с Японией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.