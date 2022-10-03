Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки

Танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклинились в глубину обороны российских военных в районе населенных пунктов Золотая Балка и Александровка. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — заверили в ведомстве.

Отмечается, что потери украинских сил в этом районе составили порядка 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины.