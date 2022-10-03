В Казахстане передумали прекращать трансляцию российских телеканалов

Минцифры РФ сообщило, что Beeline Казахстан не станет отключать Первый канал и «Россию 24»

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан передумала прекращать в стране трансляцию Первого канала, «России 24» и еще нескольких российских телеканалов. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры РФ) в Telegram.

Представители ведомства рассказали, что проконсультировались с компанией Veon, владеющей Beeline Казахстан, и получили подтверждение, что провайдер скорректировал свои планы и не станет отключать российские телеканалы.

Представители Beeline Казахстан пока не прокомментировали новое решение.

В конце сентября сообщалось, что в Казахстане с 5 октября больше не будут показывать 15 российских телеканалов. Как уточнили в Beeline Казахстан, в стране планировалось прекратить вещание таких каналов, как «Первый канал СНГ», «Россия 24», «НТВ МИР», «Дом кино», «Дом кино Premium HD», «Победа», «О!», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Россия К», а также «Бобер». Позднее в пресс-службе Beeline объяснили решение об отказе от трансляции каналов изменением интересов пользователей провайдера.