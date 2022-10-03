Канада введет санкции против Ирана за нарушение прав человека

Канада введет санкции против Ирана в качестве «ответа на грубые нарушения прав человека»

Канада введет санкции в отношении Ирана в качестве «ответа на грубые нарушения прав человека», в том числе на систематическое преследование женщин. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Министерство напомнило о гибели 22-летней Махсы Амини, избитой полицейскими из-за неправильного ношения хиджаба и позднее скончавшейся. «Хорошо известны и задокументированы продолжающиеся серьезные нарушения Ираном международного права, в том числе его вопиющее пренебрежение к человеческой жизни», — добавляется в заявлении МИД.

Всего в новый санкционный список попали девять организаций и 25 человек, среди которых глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами и другие высокопоставленные силовики. Им запретили въезжать в Канаду, иметь активы в стране и совершать с ними сделки. МИД заявил, что внесенные в список «непосредственно осуществляют репрессивные меры, нарушают права человека и распространяют пропаганду и дезинформацию от иранского режима».

Ранее в октябре стало известно, что миллиарды долларов активов Ирана, замороженных из-за санкций США, в скором времени будут освобождены.