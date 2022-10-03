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Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации

Evolutionary Applications: чернобыльские лягушки поменяли окрас на черный из-за радиации

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Команда специалистов из Университета Уппсалы выявила новую мутацию рядом с Чернобыльской АЭС. Они обнаружили лягушек, которые поменяли свой окрас из-за воздействия радиации. Статья с выводами исследования опубликована в журнале Evolutionary Applications.

После аварии на АЭС в 1986 году в окружающую среду было выброшено огромное количество радиации. Естественно, что у живых организмов, обитающих недалеко от станции, появились различные мутации. В новой работе ученые обратили внимание на представителей восточной квакши (Hyla orientalis), найденных на территории радиоактивного загрязнения на севере Украины. Всего было отобрано 200 самцов лягушек из 12 прудов, в том числе и за пределами зоны отчуждения.

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У квакш окрас поменялся с ярко-зеленого на практически черный. Такие изменения имели долговременных характер, а также не были вызваны физиологическими или окислительными процессами.

Потемнение покровов было вызвано воздействием пигмента меланина, который позволил нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить повреждения ДНК за счет рассеивания излучения. Похожий эффект ранее наблюдали и у грибов. Авторы работы планируют продолжить исследования, чтобы определить основные механизмы и эволюционные последствия влияния радиации на флору и фауну.

В апреле 2022 года российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) выявили, что ген тихоходок, который защищает их от радиации, оказался способен работать и на людях.

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Елена Апазиди
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