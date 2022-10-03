В Сочи во время похода пропала группа туристов с детьми

Группа туристов с тремя детьми пропала во время похода в районе хребта Ажек в Сочи

В районе хребта Ажек в Сочи во время похода пропали пятеро туристов, включая трех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Уточняется, что сообщение поступило в экстренные службы в ночь с воскресенья на понедельник, 3 октября. Группа туристов, отправившаяся в поход, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидали.

«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае — 3 октября), но пока на связь не вышли», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что связаться с руководителем тургруппы пока не удалось из-за сильных дождей. Дежурная смена спасателей ЮРПСО выехала на поиски россиян.

Позже в экстренных службах сообщили, что пропавшая группа отдыхающих нашлась, все живы.

Ранее в сентябре россиянин отправился в горы в Онгудайский район на Алтае в одиночку и пропал. По словам очевидцев, россиянин упал в реку Катунь. Детали произошедшего не уточняются. В поисках пропавшего задействованы девять спасателей и пять единиц техники.