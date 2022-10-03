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Россия ввела ответные санкции в отношении оператора ПХГ «Катарина» в Германии

Власти России ввели ответные санкции в отношении оператора ПХГ «Катарина» в Германии
СюжетСанкции против России:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство России ввело контрсанкции против оператора подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина» в Германии, которым является компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление дополняет список юридических лиц, на которых распространяются санкции. Из документа следует, что предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, также включено в перечень. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками газа не заставит страну отказаться от антироссийских санкций. Она подчеркнула, что Берлин не поддастся на шантаж. Министр также указала на тщетность попыток со стороны России добиться уменьшения давления путем сокращения поставок в Европу.

В октябре стало известно о намерении Евросоюза продолжать усиливать санкции в отношении России. Уточнялось, что такое решение было принято, чтобы остановить конфликт на Украине.

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Варвара Кузьмина
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