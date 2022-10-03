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Названа проигравшая доллару валюта

Экономист Бадалов допустил, что обвал фунта стерлингов к доллару побьет 30-летний рекорд
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Фото: Unsplash

Экономист Лазарь Бадалов рассказал, что тридцать лет назад древнейшая европейская валюта — фунт стерлингов — испытала крупнейшее падение. Тогда она обвалилась до минимума к доллару, сообщил эксперт в интервью агентству «Прайм».

«26 сентября курс фунта к доллару опускался до 1,03 доллара, пробив исторический минимум в 1,054 доллара. Текущее падение курса фунта имеет все шансы побить 30-летний рекорд давности, как по глубине падения, продолжительности, так и с точки зрения последствий для экономики Англии», — допустил экономист.

В 1992 году Банк Англии из-за волатильности валютного рынка вышел из Европейской валютной системы, но тогда причины нестабильности выглядели спекулятивными, а сейчас ситуация изменилась. Бадалов отметил, что энергокризис негативно повлиял на британскую экономику, поскольку увеличение затрат на энергию повлечет за собой рост государственного долга. Поэтому Банк Англии повысит процентные ставки для борьбы с галопирующей инфляцией. Следующие действия по вливанию денег в экономику вызовут рост инфляции и падение курса доллара, заключил эксперт.

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Марина Совина
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