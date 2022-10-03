Собчак раскрыла подробности допроса

Собчак заявила, что на допросе по делу Манского ей задавали «странные вопросы»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет (СК) может возбудить против нее уголовное дело за распространение фейков о государственной власти после ее допроса по делу в отношении режиссера Виталия Манского. Подробности произошедшего она раскрыла в Telegram-канале.

«На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: "Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?"» — рассказала Собчак.

По словам журналистки, она сообщила правоохранительным органам, что никогда заранее не обсуждает вопросы с гостями, а их ответы публикует без цензуры. Помимо того, Собчак заявила, что расценивает произошедшее как давление на журналистское сообщество, а также попытку отомстить ей за ее позицию и взгляды.

О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков стало известно ранее 3 октября. Материалы в отношении ведущей были направлены в СК. В течение месяца следователи примут решение о возбуждении дела или отказе в этом.

О том, что Собчак вызвали в полицию, сообщалось в сентябре. Журналистка стала свидетелем по делу режиссера Виталия Манского, в действиях которого его коллега Никита Михалков усмотрел клевету. Перед этим Манский в интервью Собчак обвинил Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля.