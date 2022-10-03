В интервью Собчак усмотрели распространение фейков о госвласти

Полиция направила материалы на журналистку Собчак в СК с просьбой возбудить дело за фейки

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет (СК РФ) для возбуждения уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Источник объяснил, что имеет в виду фейк «про государственное финансирование фестивалей». Уголовное дело о клевете уже возбудили в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале сообщил, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Саму журналистку допросили в качестве свидетеля по этому делу.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», — сообщил информатор агентства.

В течение месяца следователи примут решение о возбуждении дела или отказе в этом.