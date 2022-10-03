В российском регионе отчитались о завершении мобилизации

59.RU: в Пермском крае отчитались о 100% выполнении плана по частичной мобилизации

В Пермском крае отчитались о завершении частичной мобилизации, поскольку план выполнен на 100 процентов. Об этом со ссылкой на источник в правительстве российского региона пишет 59.ru.

Точное количество мобилизованных местных жителей не сообщается, но в говорится, что разносить новые повестки и организовывать новые отправки мобилизованных из Пермского края в ближайшее время не будут.

Ранее в другом российском регионе — Курганской области — из-за большого числа добровольцев, пришедших в военкомат в рамках частичной мобилизации, приостановили отправку призывников.

30 сентября, спустя девять дней с объявления частичной мобилизации, о выполнении плана заявил глава Хакасии Валентин Коновалов. Об окончании мобилизационных мероприятий отчитался и его коллега из Бурятии Алексей Цыденов.