Полковник Росгвардии назвал безуспешными попытки прорыва ВСУ под Херсоном

Полковник Росгвардии Рашаев опроверг контрнаступление ВСУ на херсонском направлении

Попытки прорыва обороны Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) являются безуспешными, и назвать их контрнаступлением нельзя. Об этом в понедельник, 3 октября, со ссылкой на заместителя начальника управления Росгвардии по Чеченской республике полковника Султана Рашаева, сообщает ТАСС.

По словам полковника Росгвардии, на передовых рубежах оборону держат спецназ «Ахмат» совместно с войсками Министерства обороны. ВСУ периодически предпринимают попытки прорыва обороны. По словам Рашаева, с этими попытками у украинских войск нет шансов. «Когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление», — заявил Рашаев.

3 октября Минобороны показало кадры пуска ракет Р-500 из комплексов «Искандер-М» по объектам ВСУ.