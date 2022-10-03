В Севастополе из-за удара молнии произошел хлопок

Губернатор Развожаев: в Севастополе в результате удара молнии произошел хлопок

В результате удара молнии в Севастополе в здании рядом с торговым центром произошел хлопок, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По предварительной версии сотрудников МЧС, в крышу ударила молния, в результате чего произошел хлопок. «От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС», — подчеркнул глава региона. По его данным, здание не было газифицировано.

В июле в Московской области молния ударила в семью, находившуюся на озере. Происшествие случилось на озере Светлое в подмосковном Воскресенске. Удару молнии подверглись мужчина и женщина — они были доставлены в реанимационное отделение с ожогами груди и спины. Ребенок не пострадал.

В июне сообщалось, что в Кемеровской области 14-летняя девочка пережила удар молнии. Медики констатировали у девочки электротравму и уточнили, что молнию притянула цепочка, висящая на шее подростка, в которую ударил разряд и вышел из области паха.