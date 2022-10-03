Обнаружено действие гормона любви на регенерацию сердца

Frontiers in Cell and Developmental Biology: гормон любви регенерирует сердце

Ученые Университета штата Мичиган показали, что нейрогормон окситоцин (также называемый гормоном любви), который способствует развитию социальных связей и возникновению приятных ощущений, воздействует на стволовые клетки сердечных тканей и способствует их превращению в мышечные клетки, генерирующие сердечные сокращения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Кардиомиоциты обычно погибают в больших количествах после сердечного приступа, но не могут восполняться. Предыдущие исследования показали, что подмножество клеток в эпикарде может подвергаться перепрограммированию, чтобы стать стволовыми клетками, называемыми клетками-предшественниками, происходящими из эпикарда (EpiPC), которые могут регенерировать не только кардиомиоциты, но и другие типы клеток сердца.

Однако рыбки данио могут заново вырастить свое сердце, когда оно утрачено на четверть. Это осуществляется частично за счет пролиферации кардиомиоцитов, но также и за счет EpiPC. Авторы обнаружили, что у рыбок данио в течение трех дней после повреждения сердца, вызванного замораживанием, экспрессия матричной РНК окситоцина в головном мозге увеличивается до 20 раз.

Ученые также показали, что этот окситоцин затем перемещается в эпикард рыбок данио и связывается с рецептором окситоцина, запуская молекулярный каскад, который стимулирует локальные клетки к расширению и развитию в EpiPCs. Новые EpiPCs затем мигрируют в миокард рыбок данио, чтобы развиться в кардиомиоциты, кровеносные сосуды и другие важные клетки сердца, чтобы заменить потерянные. Кроме того, окситоцин оказывает аналогичное действие на ткани человека in vitro.

Последующие исследования будут нацелены на изучение эффекта окситоцина у людей после травмы сердца. Сам окситоцин недолговечен в кровообращении, поэтому его действие на людей может быть затруднено. В целом необходимы доклинические испытания на животных и клинические испытания на людях.

