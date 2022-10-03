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Выросло число погибших в результате взрыва в образовательном центре Кабула

В ООН сообщили, что число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Число погибших в результате взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43 человек, 83 человека получили ранения. Об этом сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает ТАСС.

«Девушки и молодые женщины — основные жертвы. Число жертв, вероятно, будет расти дальше. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что взрыв в образовательном центре в западном районе столицы Афганистана Дашт-и-Барчи произошел во время экзаменов. Источник в афганском правительстве «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что подрыв совершил террорист-смертник.

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Анжелика Бережная
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