Выросло число погибших в результате взрыва в образовательном центре Кабула

В ООН сообщили, что число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43

Число погибших в результате взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 43 человек, 83 человека получили ранения. Об этом сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает ТАСС.

«Девушки и молодые женщины — основные жертвы. Число жертв, вероятно, будет расти дальше. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что взрыв в образовательном центре в западном районе столицы Афганистана Дашт-и-Барчи произошел во время экзаменов. Источник в афганском правительстве «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что подрыв совершил террорист-смертник.