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42-летнего мобилизованного программиста назначили командиром взвода

В Волгоградской области командиром взвода назначили мобилизованного программиста Козачкова
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мобилизованного в Волгоградской области 42-летнего программиста и инженера Павла Козачкова назначили командиром мотострелкового взвода несмотря на то, что за плечами мужчины всего две недели военных сборов 20 лет назад. Об этом сообщает V1.RU.

По словам супруги Татьяны, Козачков является востребованным специалистом в Руднянском районе и работает в четырех местах, чтобы обеспечить семью, в которой есть двое сыновей в возрасте пяти и восьми лет. Повестку мужчина получил вечером 21 сентября, на следующий день его с другими мобилизованными доставили в военный комиссариат.

«Мужчин из нашего района (...) уверяли, что впереди все будет чинно-благородно, медкомиссия, отбор — в общем, как положено. У мужа недостаток веса и проблемы с сердцем. Но… в военкомате достали бумажку с медосмотром 20-летней давности. Мол, медосмотр-то пройден для военкомата — вот официальный документ», — поделилась женщина.

Впоследствии мужчин отправили в войсковую часть в поселке Горьковский. Козачков получил образование в Москве, у него была военная кафедра, где он получил звание офицер запаса. Возможно, предполагают журналисты, это стало причиной назначения.

«Из практического опыта и знаний у него — две недели сборов, причем в составе войск радиационной, химической и биологической защиты. А если с 29 ребятами, которых дали ему в подчинение, что-то случится, как он будет смотреть в глаза их матерям, женам, детям?» — рассказывает Козачкова.

После мобилизации супруга женщина направляет заявления во все возможные инстанции с просьбой разрешить ситуацию. Глава Руднянского района Владимир Полетаев и военком Вячеслав Титов от комментариев отказались. Данные Казачкова направили в пресс-службу Южного военного округа, где пообещали проверить информацию о его мобилизации и назначении на офицерскую должность.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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