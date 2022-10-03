Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Потери украинской стороны на краснолиманском направлении за трое суток превысили 900 военных. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что речь идет о подразделениях 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны также отчиталось об уничтожении свыше 100 украинских военнослужащих на донецком направлении.
1 октября Минобороны заявило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.
После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина. Комментируя слова чеченского лидера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине и он вправе высказывать свою точку зрения.