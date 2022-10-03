Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ за три дня на краснолиманском направлении потеряли 900 бойцов

Потери украинской стороны на краснолиманском направлении за трое суток превысили 900 военных. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о подразделениях 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны также отчиталось об уничтожении свыше 100 украинских военнослужащих на донецком направлении.

1 октября Минобороны заявило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина. Комментируя слова чеченского лидера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине и он вправе высказывать свою точку зрения.