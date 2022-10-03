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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ за три дня на краснолиманском направлении потеряли 900 бойцов
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Потери украинской стороны на краснолиманском направлении за трое суток превысили 900 военных. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о подразделениях 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны также отчиталось об уничтожении свыше 100 украинских военнослужащих на донецком направлении.

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1 октября Минобороны заявило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина. Комментируя слова чеченского лидера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кадыров внес большой вклад в спецоперацию на Украине и он вправе высказывать свою точку зрения.

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Евгения Куликова
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