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Считавшийся пропавшим без вести певец Легостаев объяснил свое исчезновение

Считавшийся пропавшим без вести певец Константин Легостаев объяснил свое исчезновение
Константин Легостаев

Константин Легостаев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец и фронтмен поп-рок-группы «Deльта» Константин Легостаев, считавшийся пропавшим без вести после купания в Сочи, объяснил свое исчезновение. Его слова передает Telegram-канал Shot.

Исполнитель пояснил, что он потерялся во время плавания в море, поскольку вокруг стемнело. «Зачем такой шум, я плаваю очень долго. По два-три часа могу. Пошел плавать, погода сменилась под закат, начались дождь и ветер. Потом было совсем темно, я потерялся», — рассказал певец.

Легостаев уточнил, что до берега он доплыл сам. «Потом мне помогли, довезли до номера гостиницы», — добавил музыкант.

Ранее 3 октября сообщалось об исчезновении Легостаева после купания в Сочи. Уточнялось, что артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть. Он зашел в море понырять, но обратно на берег не вышел. Позднее певец был обнаружен в следственном отделе по Центральному району Сочи краевого СКР. Правоохранители выясняли причину его исчезновения.

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Дениза Мацаева
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