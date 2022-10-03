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Опубликовано последнее видео с Легостаевым перед исчезновением певца

Опубликовано последнее видео с Легостаевым во время купания перед исчезновением певца

Опубликовано последнее видео российского эстрадного певца, фронтмена поп-рок-группы «Deльта» Константина Легостаева перед его исчезновением во время купания в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

На кадрах, которые, предположительно, сняла знакомая артиста, видно, что он заходит в море с маской и сообщает о том, что собирается поплавать. Женщина, в свою очередь, призывает исполнителя не задерживаться в воде. О том, что происходит после записи видео, неизвестно.

2 октября стало известно, что 46-летний российский певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Сообщалось, что артист приехал в курортный город по работе, после чего решил отдохнуть. Он зашел в море понырять, но обратно на берег так и не вышел.

В настоящее время поиски исполнителя продолжаются. Детали случившегося уточняются.

Анастасия Астахова
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