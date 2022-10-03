Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В Dior отказались продавать товар российской блогерше

В Dior отказались продавать товар блогерше Чекалиной, которая возвращалась в Москву

Фото: @ler_chek

Сотрудники зарубежного магазина французского модного дома Dior отказались продавать товар российской блогерше Валерии Чекалиной. Об этом инфлюэнсер рассказала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость рассказала, что захотела приобрести супругу Артему серый костюм в бутике бренда, который расположен в зоне duty free в одном из иностранных аэропортов. При этом она не уточнила, где именно совершала шопинг, однако подчеркнула, что в тот момент возвращалась домой в Москву.

Материалы по теме:
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно» Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно»Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
30 сентября 2022
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

По словам Чекалиной, продавец марки отказал ей в обслуживании, сославшись на политику компании, согласно которой работники не имеют права реализовывать продукцию людям, путешествующим в Россию или Белоруссию. В подтверждение своих высказываний она опубликовала ролик с участием консультанта, который сам говорит об упомянутом запрете.

«По поводу Dior, Cartier, которые там что-то не продают, конечно, обидно. Хотя они извиняются, но все равно осадочек остается. Но самое обидное, что нет альтернативы. Российские бренды, давайте жгите! Я с удовольствием буду вас поддерживать», — подчеркнула юзерша в заключение.

В апреле блогерша Лиза Литвин рассказала о запрете Chanel реализовывать продукцию компанию россиянам. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ не продали ей аксессуар. В то же время французский Модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке военной мобилизации в Молдавии
В российском регионе приостановили отправку мобилизованных
Подростки толпой избили умственно отсталого россиянина и попали на видео
Замглавы отделения ПФР осудили на четыре года за взятку в 26 миллионов рублей
Зендея посетила Неделю моды в Париже в прозрачном комбинезоне на голое тело
В Финляндии оценили последствия ограничений на въезд россиян в страну
Игрок «Спартака» рассказал о влиянии Месси на его первый в сезоне гол за клуб
В России выявили 24 158 случаев коронавируса
Назван срок опустошения газовых хранилищ в Европе
Аренда жилья в одном зарубежном городе подорожала вдвое из-за наплыва россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.