В Dior отказались продавать товар российской блогерше

В Dior отказались продавать товар блогерше Чекалиной, которая возвращалась в Москву

Сотрудники зарубежного магазина французского модного дома Dior отказались продавать товар российской блогерше Валерии Чекалиной. Об этом инфлюэнсер рассказала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость рассказала, что захотела приобрести супругу Артему серый костюм в бутике бренда, который расположен в зоне duty free в одном из иностранных аэропортов. При этом она не уточнила, где именно совершала шопинг, однако подчеркнула, что в тот момент возвращалась домой в Москву.

По словам Чекалиной, продавец марки отказал ей в обслуживании, сославшись на политику компании, согласно которой работники не имеют права реализовывать продукцию людям, путешествующим в Россию или Белоруссию. В подтверждение своих высказываний она опубликовала ролик с участием консультанта, который сам говорит об упомянутом запрете.

«По поводу Dior, Cartier, которые там что-то не продают, конечно, обидно. Хотя они извиняются, но все равно осадочек остается. Но самое обидное, что нет альтернативы. Российские бренды, давайте жгите! Я с удовольствием буду вас поддерживать», — подчеркнула юзерша в заключение.

В апреле блогерша Лиза Литвин рассказала о запрете Chanel реализовывать продукцию компанию россиянам. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ не продали ей аксессуар. В то же время французский Модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать.