Морской экспорт российской нефти в Европу резко упал

Морские поставки российской нефти в Европу с 25 февраля по 30 сентября упали почти на 60%

В преддверии эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю, европейские покупатели резко снизили ее закупки — поставки упали почти на 60 процентов по сравнению с докризисным уровнем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Спрос в Азии также снижается.

В период с 19 по 25 февраля Россия поставляла в ЕС и Великобританию в среднем 1,54 миллиона баррелей в сутки, а аналогичный показатель за неделю с 24 по 30 сентября оказался меньше на 57 процентов — 660 тысяч баррелей. Больше остальных сократила закупки Северная Европа — в указанный временной диапазон в регион в среднем поставлялось менее 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,2 миллиона баррелей в сутки в январе.

В то же время перенаправление потоков российской нефти из Европы в Азию замедлилось, отмечает издание. Совокупные поставки в три крупнейших импортера российского топлива — Китай, Индию и Турцию — достигли рекорда в 2,2 миллиона баррелей в сутки в июне, однако в сентябре экспорт упал на 350 тысяч баррелей в день.

Хотя общий объем экспорта нефти из России в период с 24 по 30 сентября увеличился, средний суточный показатель, напротив, снизился. По мнению журналистов Bloomberg, план США по введению потолка цен на российскую нефть уже поставил покупателей в трудное положение. Отсутствие ясности в отношении уровня, на котором будет установлен ценовой предел, а также по поводу сроков его введения и механизмов контроля «оставляют потенциальных покупателей в подвешенном состоянии», пишет агентство.

Вместе с тем журналисты отмечают, что потолок цен на нефть из России позволит Китаю, Индии и Турции запросить увеличение скидок на поставки. Кроме того, по нефтяным доходам России ударит снижение экспортных пошлин — в октябре ставку сократят на 15 процентов. В связи с этим доход страны с каждого барреля упадет до самого низкого уровня с февраля 2021 года, подсчитали журналисты.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай, несмотря на то, что российская сторона также нарастила экспорт в страну до 8,34 миллиона тонн в месяц. При этом Пекину удалось сэкономить три миллиарда долларов в период с апреля по июль на закупках российской нефти со скидкой.