Крупнейший в мире производитель видеокарт закроет офис в России

Forbes: производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября

Крупнейший в мире производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября, пишет Forbes со ссылкой на источник. Информацию подтвердил представитель компании, объяснив решение «невозможностью обеспечить эффективную работу сотрудников».

По словам источника, компания объявила российским сотрудникам о закрытии офиса и сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах», однако представитель Nvidia не дал комментария по поводу чартерных рейсов.

В компании рассказали, что до февраля штат Nvidia в России насчитывал 300 человек, сейчас в нем осталось 240 сотрудников, в основном инженеров. Компания предоставила им возможность продолжить работу в других странах, добавил он. С теми, кто не захочет покидать Россию, контракт будет расторгнут по соглашению сторон с выходным пособием.

После ввода российских войск на Украину Nvidia приостановила продажи в России. В июле 2022-го компания также перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга. Как отмечал «Коммерсантъ», такое решение производителя угрожает работе суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют его графические процессоры A100 и DGX-2.

В начале сентября компания заявила, что американские власти запретили ей экспортировать в Россию и Китай два типа процессоров, предназначенных для ускорения задач машинного обучения. Тогда Nvidia объяснила, что таким образом правительство США хочет избежать использования ее продуктов Пекином и Москвой для военных целей, так как суперкомпьютеры задействованы в разработке оружия и сбора разведывательных данных.