Названо условие участия стран ОДКБ в российско-украинском конфликте

Аналитик Асафов заявил, что участие стран ОДКБ в конфликте на Украине возможно

Участие стран ОДКБ в российско-украинском конфликте возможно в случае, если Россия официально обратится к союзникам с такой просьбой. Пока же этого не произошло, страны могут делать какие угодно заявления исходя из своих собственных политических интересов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

В МИД Казахстана заявили, что вопрос об участии страны в конфликте на Украине в рамках ОДКБ не стоит. Вместе с тем, на территории государства уже началась активная фаза военных учений.

«Международные политические процессы сегодня — это настолько пластичная штука, что все делают заявления с оглядкой на текущие обстоятельства, — сказал Асафов. — И позиция Казахстана здесь вполне понятна, хоть и не всегда нам комфортна: страна делает все, чтобы не попасть под санкции. В принципе, так же, как и Белоруссия».

Аналитик заметил, что ОДКБ, действительно, следовало бы вмешаться в конфликт, но существует и ряд других обстоятельств. По его словам, если России понадобится помощь, она сможет официально обратиться к союзникам.

«Любая совместная деятельность ОДКБ должна быть процедурно оформлена. Сейчас страны могут говорить все, что угодно, но, если Россия попросит, необходимое решение будет принято», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно о проведении учений КСОР ОДКБ на юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях. Тренировочные маневры будут проходить с 26 сентября по 8 октября.

