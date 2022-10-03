Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил ОДКБ

В ОДКБ сообщили о начале активной фазы учений Коллективных сил в Казахстане

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ, передает ТАСС.

«2022 год характеризуется обострением обстановки во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ. В этих условиях войска (коллективные силы) ОДКБ должны оставаться в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, в том числе в условиях современных прокси-войн и вооруженных конфликтов с противником, действующим "под чужим флагом, чужими руками», — заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Сидоров отметил, что приоритет в стратегии развития организации отдается политико-дипломатическим мерам урегулирования. Учения являются наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, утверждает он.

Ранее стало известно о проведении учений КСОР ОДКБ на юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях. Тренировочные маневры будут проходить с 26 сентября по 8 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону СВО
МИД России опроверг планы о введении виз для украинцев
Молодого россиянина арестовали за изнасилование двухлетнего мальчика
Польша подписала ноту с требованием репараций от Германии
Оценена готовность россиян копить в юанях
Умерла выступившая со скандальной речью на «Оскаре» актриса
Названы сроки возобновления прямого авиасообщения с популярной пляжной страной
В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил ОДКБ
Рукопашный бой на станции московского метро попал на видео
Комитет Госдумы одобрил проекты о принятии четырех регионов в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.