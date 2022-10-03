В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил ОДКБ

В ОДКБ сообщили о начале активной фазы учений Коллективных сил в Казахстане

В Казахстане началась активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ, передает ТАСС.

«2022 год характеризуется обострением обстановки во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ. В этих условиях войска (коллективные силы) ОДКБ должны оставаться в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, в том числе в условиях современных прокси-войн и вооруженных конфликтов с противником, действующим "под чужим флагом, чужими руками», — заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Сидоров отметил, что приоритет в стратегии развития организации отдается политико-дипломатическим мерам урегулирования. Учения являются наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, утверждает он.

Ранее стало известно о проведении учений КСОР ОДКБ на юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях. Тренировочные маневры будут проходить с 26 сентября по 8 октября.