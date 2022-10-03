В Казахстане задержали женщину из-за оскорблений в адрес россиян

Полиция Казахстана сообщила о задержании женщины, называвшей россиян диверсантами

Полиция в Казахстане начала проверку в отношении женщины, которая называла россиян «сбежавшими от мобилизации» и «диверсантами», ее доставили для дачи показаний. Об этом сообщает Informburo.

«Вон они, возле банка который день... В банк зайти вообще невозможно. Диверсанты, сбежавшие от мобилизации, граждане Российской Федерации. Посмотрите на лица этих героев... Нравится Казахстан? (...) Что вы здесь делаете? Ваши жены и дети там, а вы здесь что делаете? (...) Вам здесь никто не рад, и мы будем вас притеснять», — сказала она на видео, распространенном в соцсетях.

Уточняется, что жительница Актобе уже принесла извинения за оскорбления в адрес россиян. Она объяснила свои высказывания непонравившимся ей поведением мужчины. Полиция по согласованию с прокуратурой даст правовую оценку действиям женщины.

Ранее россияне, пересекающие границу с Казахстаном, заявили, что казахстанские пограничники вымогали у них взятки под угрозой депортации.