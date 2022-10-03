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Помогающая расселять украинских беженцев в Британии организация сократила работу

Британская благотворительная организация Refugees at Home сокращает работу

Фото: Hesther Ng / Globallookpress.com

Благотворительная организация Refugees at Home, помогающая властям Великобритании с расселением беженцев из Украины после того, как тех выселяли из первоначально предоставленного временного жилья, сокращает работу, сообщает The Guardian.

«Помимо хозяев и гостей к нам обращались представители местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой», — сказано в заявлении организации.

Представитель Refugees at Home Сара Нейтан отметила, что Refugees at Home будет и дальше помогать первоначально обратившимся к ней с просьбой найти жилье беженцам из Украины, однако остальные заявки организация вынуждена отклонять. Она пояснила, что помощь беженцам с повторным поиском жилья слишком сильно осложнена бюрократией и отсутствием механизма, позволяющего взаимодействовать с местными властями.

Ранее власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка.

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Марина Совина
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