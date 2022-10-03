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Названы регионы России с самым сильным ростом спроса на большие квартиры

Регионом с самым сильным ростом спроса на большие квартиры стала Владимирская область

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Владимирская область стала регионом, где с начала 2022 года был зафиксирован наибольший рост спроса со стороны ипотечников на квартиры большой площади — там он увеличился на 12 процентов. Об этом сообщили аналитики банка ДОМ.РФ, пишет «Интерфакс».

Средний метраж жилья во Владимирской области оценили в 60 квадратных метров. Одинаково сильно выросла площадь в ипотечных сделках среди населения Белгородской и Вологодской областей — на 11 процентов. Средний метраж в этих регионах — 58 «квадратов» и 62,4 квадратных метра соответственно.

В сфере индивидуального жилого строительства интерес к большим площадям в Краснодарском крае подскочил практически в 1,5 раза, до 105,5 «квадрата». Среди регионов, также попавших в тройку лидеров, эксперты назвали Приморский край и Нижегородскую область с показателями в 133,5 квадратных метра и 116 «квадратов» соответственно.

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По словам заместителя председателя правления ДОМ.РФ Алексея Косякова, в то же время увеличился метраж индивидуальных домов, которые строятся или приобретаются в рамках семейной и льготной ипотек. «Сейчас на государственном уровне обсуждается дополнительное субсидирование покупки квартир площадью свыше 55 квадратных метров для семей с детьми», — добавил эксперт.

В сентябре аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что в Старой Москве упал спрос на новые квартиры площадью более 55 квадратных метров. По их данным, количество заключенных сделок с крупноформатными лотами за период с августа 2021 года по август 2022-го сократилось на 33,2 процента.

Полина Кислицына
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