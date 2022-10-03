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Мобилизованный россиянин подал в суд на военкомат

Мобилизованный житель Санкт-Петербурга подал в суд на военкомат

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мобилизованный житель Санкт-Петербурга Александр Четвериков подал в суд на военкомат и попросил признать незаконным решение призывной комиссии. Об этом 3 октября сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По словам Четверикова, в военкомате не проводили медицинское освидетельствование, что нарушило его право на охрану здоровья. В исковом заявлении Красносельскому районному суду он попросил обязать призывную комиссию отозвать повестку и освободить его от призыва.

Согласно тексту сообщения, у 48-летнего мужчины второй разряд запаса. Призывнику уже выдали обмундирование, он находится в воинской части.

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Это уже второй иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации в Санкт-Петербурге — 30 сентября призывник обратился в суд с просьбой заменить военную службу на альтернативную гражданскую и отменить повестку комиссариата. Помимо этого, истец настаивал на мерах предварительной защиты в виде приостановки решения призывной комиссии, в чем суд ему отказал, пишет «Фонтанка».

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. Президент подчеркнул, что каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно.

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Варвара Родикова
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