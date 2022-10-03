Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО

Президент Болгарии Радев отказался поддержать вступление Украины в НАТО

Болгария, как одна из стран Восточной Европы, отказалась поддержать вступление Украины в НАТО и не стала подписывать полный текст совместной декларации восточноевропейских стран. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Румена Радеева, передает агентство BTA.

«Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе», — говорится в заявлении. Известно, что 2 октября документ подписали лидеры Чехии, Польши, Словакии, Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы, Черногории и Северной Македонии.

По мнению президента Болгарии, решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс нужно принимать после окончания украинского кризиса и мирного урегулирования ситуации.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в продолжающемся конфликте на Украине виноваты США. «К сожалению, огонь войны в Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, все еще горит, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса», — заявил представитель иранского ведомства Насер Канани.