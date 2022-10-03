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Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом он написал у себя в Telegram.

Политик подчеркнул, что депутаты единогласно проголосовали за вхождение новых территорий в состав страны. «В Российской Федерации — 89 субъектов», — написал он.

Володин назвал принятое решение единственной возможностью прекратить обстрелы этих территорий Вооруженными силами Украины и спасти миллионы жизней. Спикер Госдумы выразил уверенность, что вхождение в состав России поможет защитить право местных жителей на «родной язык, культуру, историю, свою веру».

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Константин Лысяков
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