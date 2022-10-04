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Появилось видео с места аварии с российским школьным автобусом

В сети появились кадры с места аварии со школьным автобусом в Ленинградской области

В сети появилась видеозапись с места аварии в Тосненском районе Ленинградской области, где легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся со школьным автобусом. Ее публикует группа «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сильно поврежденный легковой автомобиль лежит в кювете. На дороге стоит российский школьный автобус с надписью «Дети» — из-за лобового столкновения повреждена передняя часть транспортного средства.

Об аварии в Ленобласти стало известно утром во вторник, 4 октября. Шесть человек пострадали, ДТП произошло у СНТ «Родничок». Всего в автобусе находилось 22 ребенка.

По данным СМИ, от удара одна девочка вылетела в окно автобуса. Также пострадали сопровождающая ее женщина и водитель, прокуратура начала проверку.

Анастасия Шейкина
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