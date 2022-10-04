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В Совфеде высказались о цели украинских военных

Сенатор Цеков считает, что украинцы воюют за независимость США

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Украинцы в настоящее время воюют за независимость США, стремящихся ослабить Россию. О такой цели военных рассказал сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, его высказывание приводит РИА Новости.

По его мнению, США дают Украине деньги на то, чтобы страна противостояла России.

«Украина сегодня воюет за независимость США, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире», — заявил Цеков.

По его мнению, в данный момент президент Украины Владимир Зеленский толкает народ на смерть во имя геополитических интересов США.

Цеков предположил, что Украина могла бы стать независимой только имея дружбу с Россией.

Ранее российский сенатор заподозрил президента Украины в желании править страной вечно. По словам Цекова, демократия и свобода, о которой говорят на Украине последние 30 лет, превратилась в анархию и вседозволенность.

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Анна Щербакова
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