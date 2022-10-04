Названо неожиданное последствие завершения локдаунов в Китае

Bloomberg: конец локдаунов в Китае может привести к истощению резервов по добыче нефти

Окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом отразиться на мировом рынке нефти. Глава нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер в ходе конференции в Лондоне предсказал истощение резервных мощностей по добыче нефти в случае завершения карантинных ограничений в КНР и свертывания политики нулевой терпимости в распространению коронавируса, пишет Bloomberg.

По словам Насера, «мир должен быть обеспокоен», потому что даже небольшое «открытие Китая» может привести к нехватке мощностей по добыче нефти, что в свою очередь может стать причиной роста нефтяных котировок. На данный момент в мире пока остаются незадействованными мощности добычи нефти на два миллиона баррелей, что составляет порядка двух процентов рынка.

При этом Saudi Aramco планирует увеличить ежедневные объемы добычи с нынешних 12 миллионов баррелей в день до 13 миллионов к 2027 году, на что потребуются миллиарды долларов инвестиций. Официальные лица компании в связи с этим периодически критикуют западные страны за стремление слишком быстро перейти на возобновляемые источники энергии, хотя миру нужны новые проекты по разведке месторождений нефти и газа, указывает Bloomberg.

Также Насер подчеркнул, что компания намерена сохранить свою долю на азиатском рынке, куда она поставляет около 60 процентов сырой нефти, и не видит конкуренции со стороны России.

Медленное восстановление экономики Китая после локдаунов из-за коронавируса и сохранение ограничений в некоторых регионах страны стало одной из причин падения цен на нефть летом, так как Китай выступает одним из крупнейших покупателей «черного золота», объяснял аналитик S&P Global Дэниел Ергин. Вместе с тем в августе наблюдалось падение экспорта российской нефти в азиатский регион, что аналитики объясняли пресыщением рынка.

4 октября цена на нефть марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые с 23 сентября. Напряжение на рынке создает скорая встреча представителей стран в рамках сделки ОПЕК+, где, как ожидается, может быть принято решение о сокращении добычи нефти до конца года.