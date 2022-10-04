Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля

Премьер Британии Трасс назвала себя сионисткой и гарантировала поддержку Израиля

Премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что Иран не сможет получить ядерное оружие, пока она находится на своей должности. Премьер также назвала себя «ярой сионисткой и большим сторонником Израиля». О прошедшей встрече кабмина с представителями израильских консервативных партий сообщает газета Jewish News.

«В этом мире, где мы сталкиваемся с угрозами со стороны авторитарных режимов, которые не верят в свободу и демократию, две свободные демократии, Великобритания и Израиль, должны стоять плечом к плечу, и в будущем мы будем еще ближе. Поверьте мне, Великобритания и ее союзники никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие», — приводит ее слова издание.

Трасс гарантировала, что Лондон окажет израильской стороне всевозможную поддержку по многим вопросам двустороннего сотрудничества.

Ранее политолог Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в условиях политического и экономического кризиса в Великобритании велика вероятность того, что Трасс сместят с поста уже этой зимой. По его мнению, место Трасс может занять либо ее оппонент в предвыборной гонке экс-министр финансов Риши Сунак, либо бывший премьер Борис Джонсон, который уже намекал на свое возвращение.