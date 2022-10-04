Трасс предрекли отставку зимой

Политолог Дудаков допустил возвращение Джонсона на пост премьера Великобритании

В условиях политического и экономического кризиса в Великобритании велика вероятность того, что действующего премьера страны Лиз Трасс сместят с поста уже этой зимой. Место Трасс может занять либо ее оппонент в предвыборной гонке экс-министр финансов Риши Сунак, либо бывший премьер Борис Джонсон, который уже намекал на свое возвращение, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения населением Соединенного Королевства, передает Guardian со ссылкой на данные соцопроса. Как утверждает издание, уровень поддержки главы британского правительства сейчас ниже, чем у бывшего премьера Бориса Джонсона, когда тот уходил в отставку.

Исследование общественного мнения провело агентство Opinium в конце сентября. По его итогам выяснилось, что лишь один из пяти жителей Соединенного Королевства (18 процентов) поддерживает политику кабинета Трасс, в то время как однозначно против выступают около 55 процентов среди опрошенных.

Тяжелые времена

«Экономический кризис в Великобритании усугубляется, — сказал Дудаков. — Лиз Трасс пришла с довольно популистскими реформами — например, заморозкой цен на электроэнергию и понижением налогов за 200 миллиардов фунтов. В итоге мы наблюдаем валютный и бюджетный кризисы: фунт рекордно просел до минимального значения к доллару, на рынке облигаций паника. Плюс инфляция продолжает оставаться крайне высокой».

К зиме, как считает аналитик, кризис станет еще более глубоким. Трасс находится на посту премьер-министра считанные недели, достичь успехов она еще не успела. Более того, ввиду необдуманной, несколько популистской политики, есть основания предполагать, что ее действия только усугубляют кризисное положение страны, считает политолог.

Несмотря на небольшой срок премьерства, для многих она уже является кандидатом на вылет. Есть даже некоторые консерваторы, которые были бы не против ее заменить Малек Дудаков политолог

Новый новый премьер

Дудаков заметил, что за три недели нахождения на посту главы правительства Трасс, конечно, трудно было бы радикально изменить ситуацию — от нее никто и не ждал чудес. Но все же даже в таком ключе ее действия многим кажутся непрофессиональными.

«Ее чересчур радикальные реформы только усугубили ситуацию, так что здесь налицо именно политическая ошибка, которая привела к падению фунта, лихорадке на рынке облигаций: многие инвесторы испугались, что Британия просто не сможет расплатиться по обязательствам ввиду дефицита бюджета», — объяснил политолог.

Ждать отставки Трасс в ближайшие дни, как он считает, не стоит. Тем не менее если ситуация продолжит ухудшаться, данное решение может быть принято уже этой зимой.

«Британцы могут оказаться вынуждены сменить коней на переправе и поставить кого-то более компетентного. Думаю, у Трасс есть еще пара месяцев на то, чтобы переиграть ситуацию. Не выйдет, значит, страну ждет очередная премьерская гонка. Сейчас, как ни странно, определенные ставки делаются на Бориса Джонсона. Кроме того, он и сам намекал, что будет не против занять этот пост повторно, если его об этом попросят», — напомнил Дудаков.

Другим кандидатом, по мнению Дудакова, может стать Риши Сунак, являющийся значительно более компетентным экономистом, чем Трасс. Возможно, именно с его помощью попытаются спасти британскую экономику.

Ранее управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) предупредило, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса страна в скором времени столкнется с дефицитом газа. В Ofgem отметили, что из-за этого некоторые газовые компании ожидает банкротство, а объявление о чрезвычайной ситуации еще больше усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии.