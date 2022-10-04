В России оценили украинский корвет «Гетман Иван Мазепа»

Эксперт Леонков оценил эффективность корвета ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» типа Ada

В Турции спустили на воду корвет «Гетман Иван Мазепа» Военно-морских сил (ВМС) Украины. Эффективность корабля типа Ada оценил российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что информация об оснащении и вооружении корабля отсутствует. «Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что у них там будет», — сказал Леонков.

Эксперт напомнил, что у Военно-морского флота России есть и корветы, и подводные лодки. «Сравните: один их корвет, даже если бы он был чем-то оснащен, с нашими кораблями. До этого они говорили, что их боевые катера причинят нам непоправимый ущерб, но столкновение их катеров и нашего флота закончилось в пользу нашего флота», — пояснил он.

Корветы типа Ada разработали в рамках проекта MILGEM для Военно-морских сил (ВМС) Турции. Первый корабль спустили на воду в 2008 году. Корветы для ВМС Турции получили противокорабельные ракеты Harpoon и зенитно-ракетный комплекс RAM. Также в арсенал корабля входит артиллерийская установка калибра 76 миллиметров, крупнокалиберные пулеметы и торпедные аппараты.

Ранее стало известно, что в России создали воздушную мишень для комплекса «Адъютант», которая сможет имитировать полет американских противокорабельных крылатых ракет Harpoon.