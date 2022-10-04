Сербская футболистка ЦСКА описала поразившую ее русскую примету

Сербская футболистка Дамьянович заявила, что ее удивила русская примета с солью

Сербская футболистка ЦСКА Невена Дамьянович в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» описала поразившую ее русскую примету.

«Что в России меня удивило, так это примета, связанная с солью во время застолий. Оказывается, солонку нельзя передавать из рук в руки, нужно ставить ее на стол каждый раз, иначе ждет несчастье. Это забавно: у меня на родине никто не придает значения тому, есть ли вообще соль на столе», — заявила спортсменка.

В остальном, по словам Дамьянович, Россия и Сербия похожи. «Я всегда знала о вашей стране довольно много. Наши культуры похожи, а еще в школе я учила русский на начальном уровне и читала книги по русской истории», — призналась футболистка.

Дамьянович подписала контракт с красно-синими в 2021 году. Прежде она играла за датскую «Фортуну» и португальский «Спортинг». Также футболистка выступает за сборную Сербии.