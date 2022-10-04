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В России назвали доклад ООН по Украине однобоким

МИД России заявил об однобокости и несбалансированности доклада ООН по Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия назвала доклад по Украине, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), однобоким и несбалансированным. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Однобокий и несбалансированный характер представленного документа полностью следует в русле западных подходов к освещению украинского кризиса. Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим», — говорится в заявлении ведомства.

Как утверждает Захарова, игнорирование нарушений Киевом прав человека еще больше компрометирует Управление и его руководство. Она подчеркнула, что УВКПЧ признает неизбирательное использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) тяжелого вооружения «нехотя и мимоходом».

МИД потребовал от Управления своевременной «жесткой публичной реакции» на военные преступления и массовые нарушения прав человека со стороны Киева, а также его «западных покровителей».

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обвинил Украину в призывах убивать русских людей по всему миру. Он отметил, что официальные лица республики «не стесняются своей неонацистской сущности».

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Кристина Есикова
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