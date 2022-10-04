Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице

В Петербурге задержали 15-летнего подростка за домогательство к 13-летней школьнице

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 15-летнего подростка за домогательства к 13-летней девочке. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 октября ученик девятого класса приставал к школьнице в парадной дома на Российском проспекте.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, домогавшегося малолетнего пасынка.