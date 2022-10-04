В российском регионе подрались общественник и советник главы республики

В Крыму подрались представитель крымских татар Умеров и советник главы республики Мусаев

В Крыму произошла драка между главой региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйвазом Умеровым и советником главы республики Эрвином Мусаевым. Подробности инцидента приводит издание «Подъем».

По словам Умерова, стычка произошла из-за проукраинской позиции Мусаева, родственники которого проживают в Киеве.

«Я отвез утром старшего сына на тренировку и, возвращаясь домой, встретил во дворе Мусаева. Он начал вести себя агрессивно. На мою просьбу не провоцировать конфликт, он мне ответил: скоро наши вернутся, и тебе и твоим детям (указывая на моего сына) мы поотрезаем головы», — рассказал общественник. По его словам, сразу же после угроз советник главы российского региона начал его пихать. Чтобы защитить сына, отметил представитель крымских татар, ему пришлось прибегнуть к приемам самообороны.

«А вечером мне стало известно, что данный нацист (...) пытается в публичной плоскости развернуть ситуацию так, что он пострадал за свой патриотизм к России», — заявил он и припомнил, что одна из сестер Мусаева замужем за бойцом украинского батальона, а другая — участница теробороны Киева.

В свою очередь, советник главы Крыма сообщил, что не знает, что стало причиной конфликта. По его словам, он не виделся с Умеровым три года.

«Я из дома вышел, выкинул мусор, пошел к машине. Он [Эйваз Умеров] был возле подъезда. Смотрит на меня, я — на него. Он говорит: что смотришь? Я говорю: хочу и смотрю. Тут он подскакивает и начинает наносить удары», — рассказал свою версию произошедшего Мусаев, добавив, что обратился в полицию. После драки у него диагностировали сотрясение, перелом кости глазницы и смещение позвонков.

Ранее в августе сообщалось о конфликте между депутатами от КПРФ и «Единой России» Игорем Гриневым и Вячеславом Дюковым из Красноярска. Инцидент произошел на заседании парламента города и попал на видео.